OM : Les adversaires potentiels en 8èmes de finale

L'aventure européenne de l'Olympique de Marseille va continuer. Ce jeudi soir, le club phocéen est allé s'imposer sur la pelouse de Qarabag (0-3), confirmant son succès à l'aller (3-1). Désormais qualifiée pour les 8èmes de finale de la Ligue Europa Conférence, la formation de Jorge Sampaoli a déjà une idée de ses adversaires potentiels avant le tirage au sort prévu vendredi (13 heures). Marseille affrontera une équipe qui a terminé première de sa poule dans la compétition mais ne pourra défier le Stade Rennais car deux clubs d’un même pays ne peuvent s’affronter en huitième de finale.

L'AS Rome de Mourinho sur la route de l'OM ?

En revanche, le deuxième de Ligue 1 pourrait, par exemple, croiser l'AS Rome de José Mourinho, 8ème de Serie A mais qui a su terminer en tête de la poule C devant Bodo/Glimt. Il est à noter que les vainqueurs de groupe auront l’avantage de recevoir au retour. L’OM accueillera donc son adversaire à l’aller. Dans les autres adversaires potentiels de Marseille, on retrouve également l'AZ Alkmaar (Pays-Bas), Bâle (Suisse), Copenhague (Danemark), Feyenoord (Pays-Bas), La Gantoise (Belgique) et Linzer ASK (Autriche).



L'OM se qualifie pour le prochain tour

