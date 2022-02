OM : Le groupe retenu par Sampaoli pour Qarabag

Qarabag

Sampaoli n'a pas apprécié la performance du match aller



𝖬𝖺𝗋𝗌𝖾𝗂𝗅𝗅𝖾 🛫 𝖡𝖺𝗄𝗈𝗎

👥 Découvrez 𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 emmené par le coach Sampaoli pour le barrage retour d’@europacnfleague contre Qarabag.#QFKOM ⏳ pic.twitter.com/yjxcBYr98E



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 22, 2022

Qarabag

Un très long voyage pour rebondir ? Défait par Clermont, dimanche soir à l'Orange Vélodrome en clôture de la 25ème journée de Ligue 1 (0-2), l'Olympique de Marseille sera mobilisé par un 16ème de finale retour de Ligue Europa Conférence, jeudi soir à Bakou (18h45).Le technicien argentin du club phocéen, Jorge Sampaoli, a emmené un groupe de 22 joueurs pour ce déplacement. Du classique avec les présences de Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi ou encore Arkadiusz Milik, auteur d'un doublé lors du match aller. Les deux recrues arrivées lors du mercato d'hiver, Sead Kolasinac et Cédric Bakambu, sont également présentes dans le groupe de l'actuel deuxième du Championnat de France de Ligue 1. Sampaoli avait affiché, à l'issue du match aller, une certaine insatisfaction à propos de la prestation réalisée par son équipe, malgré le succès obtenu. "Lors de la première période Qarabag ne nous a pas laissés jouer.ce soir. On était supérieur à Qarabag c'est sûr mais on sait que la semaine prochaine, il va falloir s’améliorer", disait-il au micro de RMC Sport.: Mandanda, Lopez, Ngapandouetnbu - Lirola, Kolasinac, Balerdi, Gonzalez, Saliba, Peres, Caleta-Car - Gerson, Gueye, Guendouzi, Kamara, Payet - Bakambu, Milik, Payet, Dieng, De la Fuente, Ünder, Harit.