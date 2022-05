🗣 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par le coach Sampaoli pour la demi-finale retour d’#UECL face au Feyenoord ! 👥#OMFEY ⚔️ pic.twitter.com/3nt5n902lb

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 4, 2022

Marseille-Feyenoord : tous les leaders sont présents

Après une défaite à l'aller au terme d'un match très spectaculaire (2-3), l'Olympique de Marseille tentera de refaire son retard pour arracher son ticket pour la finale de la Ligue Europa Conférence, jeudi soir à l'Orange Vélodrome. Un match extrêmement important pour la fin de saison du club phocéen, également dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Jorge Sampaoli a déjà concocté son groupe pour cette rencontre.L'entraîneur de l'OM disposera d'un effectif quasiment au complet pour ce match. Les deux seules absences notables concernent le défenseur Leonardo Balerdi et l'attaquant Konrad de la Fuente, forfait de longue date pour cause de blessures. Pour le reste, les maillons forts sont bien présents, de Dimitri Payet à William Saliba, en passant par Arkadiusz Milik, Boubacar Kamara et Mattéo Guendouzi.Pour rappel, le coup d'envoi de cette seconde manche entre l'Olympique de Marseille et le Feyenoord Rotterdam sera donné ce jeudi à 21 heures.Mandanda, Lopez, Ngapandouetnbu - Saliba, Kolasinac, Caleta-Car, Lirola, Peres, Mmadi - Kamara, Gerson, Gueye, Rongier, Guendouzi - Bakambu, Dieng, Milik, Benyahia, Payet, Ünder, Harit.