OM : Le groupe pour Braga avec 3 recrues

👥 #SCBOM

Premières apparitions pour @MatteoGuendouzi, 𝗟𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗲𝘀 & 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗯𝗮 dans le groupe Olympien 🔥⚔️ pic.twitter.com/qFKKVZpwYR



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 20, 2021

Un calendrier de pré-saison chargé pour l'OM

Le groupe de l'OM pour Braga :

L'Olympique de Marseille espère bien poursuivre son parcours sans faute. Jusqu'ici, en trois matchs amicaux, le club phocéen a enchaîné trois succès, face à Martigues (3-0), Sète (2-1), et le Servette FC (3-1).. Dans cette optique, le technicien argentin a dévoilé le groupe de 20 joueurs retenus dont 3 recrues : Mattéo Guendouzi, Luan Peres et William Saliba. Ainsi, ces trois éléments pourraient possiblement disputer des premières minutes avec l'Olympique de Marseille.Suite au match face à Braga, l'OM affrontera le Benfica Lisbonne, le dimanche 25 juillet, puis l'AS Saint-Etienne (mercredi 28 juillet) avant de conclure sa préparation par une opposition contre Villarreal, le samedi 31 juillet sur la pelouse de l'Orange Vélodrome. Il sera ensuite temps de reprendre le chemin de la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de Montpellier, le dimanche 8 août sur la pelouse du Stade de la Mosson. Pau Lopez ne figure pas dans le groupe retenu par Jorge Sampaoli, alors que Steve Mandanda et Duje Caleta-Car y figurent pour la première fois de la préparation.Mandanda, NgapandouetnbuAmavi, Balerdi, Alvaro, Caleta-Car, Saliba, Luan PeresKamara, Gerson, Gueye, Rongier, GuendouziLuis Henrique, De la Fuente, Payet, Benedetto, Radonjic, Ünder, Dieng