OM : Le groupe face à Rennes

👥 Le groupe de 2️⃣0️⃣ joueurs retenus par 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 🇦🇷 pour sa 1️⃣ère sur le banc olympien ⚪️🔵#OMSRFC pic.twitter.com/x0LRQhvhgL

Mercredi soir, l'Olympique Marseille va disputer son premier match sous la direction de Jorge Sampaoli, à l'Orange Vélodrome face au Stade Rennais (19 heures). Le technicien argentin a retenu un groupe de vingt joueurs pour ses débuts sur le banc du club phocéen. Milik, Payet ou Thauvin seront bien présents. Cependant, il faudra faire sans Gueye (suspendu) et Ntcham (non qualifié). Amavi et Rongier sont eux sur le flanc en raison de blessures.Huitième de Ligue 1, l'OM est un peu mieux positionné que son futur opposant étant donné que Rennes est lui dixième. Ce sera également le premier match de Bruno Genesio en tant qu'entraîneur du club breton. Pour rappel, il s'agira d'une rencontre en retard de la 22e journée de Ligue 1. Elle aurait dû se disputer le 30 janvier et avait été reportée après les incidents survenus à la Commanderie. Marseille tentera d'afficher un visage positif, surtout après son élimination en 16èmes de finale de la Coupe de France, dimanche, face aux amateurs de Canet-en-Roussillon (2-1).: Mandanda, Pelé - Alvaro, Balerdi, Caleta-Car, Sakai, Lirola, Nagatomo, Perrin, Rocchia - Kamara, Payet, Cuisance, Khaoui - Milik, Thauvin, Benedetto, Germain, Luis Henrique, Dieng.