OM : Le groupe face à Reims

Après la parenthèse représentée par les quarts de finale de la Coupe de France, la Ligue 1 effectue son retour ce vendredi soir.. Sixième du classement de Ligue 1 et devancé par le Racing Club de Lens, avec un point d'avance, le club phocéen a toujours son mot à dire dans la course à l'Europe. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli devra composer avec pas mal d'absences.Ainsi, Sakai, Amavi, Rocchia (blessés) manquent à l'appel, comme Caleta-Car, suspendu.. Suspendu face à Lorient (3-2), Alvaro Gonzalez est aussi là. Au sujet de son futur opposant, Sampaoli a mis en exergue la capacité de l'équipe dirigée par David Guion à ne pas diminuer son intensité : "Reims a un style bien marqué, c'est une équipe très compétitive, qui ne baisse jamais son intensité, ni son niveau de jeu. Même si ce n'est pas le plus gros budget du Championnat, ça reste un grand défi pour nous, un match intéressant. Il est très difficile d'aller gagner là-bas, ils n'ont plus perdu à domicile depuis octobre dernier", a-t-il glissé en conférence de presse.: Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu - Balerdi, Perrin, Lirola, Nagatomo, Alvaro, Kamardin - Kamara, Rongier, Cuisance, Gueye, Ntcham, Khaoui - Germain, Dieng, Henrique, Payet, Thauvin, Benedetto, Milik.