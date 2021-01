OM : Le groupe face à Nîmes dévoilé

Privé de Mandanda, Villas-Boas se méfie de Nîmes

Sixième du classement de Ligue 1 et restant sur un match nul dans le championnat de France face à Dijon (0-0), l'OM affrontera le Nîmes Olympique, samedi sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (17h00) avec l'envie de reprendre sa marche en avant dans l'optique des places de tête. En conférence de presse, André Villas-Boas a expliqué qu'il se méfait des Crocos, en dépit du fait que le club gardois soit lanterne rouge de Ligue 1, avec 12 points après 19 matchs. Il a aussi abordé un schéma en 4-4-2 et l'intégration de la nouvelle recrue, Pol Lirola, qui est prêté par la Fiorentina."On a eu du succès avec ce 4-4-2 losange donc l’arrivée de Pol va nous permettre de passer à nouveau dans ce dispositif-là. Ça avait fait mal à Nîmes lors de notre première confrontation cette saison,, a jugé le technicien lusitanien. Ce dernier n'a pas convoqué Steve Mandanda, blessé et remplacé à la pause face au PSG lors de la défaite en Trophée des Champions (2-1), mais également Jordan Amavi et Luis Henrique, pour blessures. Pol Lirola est lui présent pour la première fois dans le groupe du club phocéen pour une rencontre de Ligue 1.: Ngapandouetnbu, Pelé, Vanni - Sakai, Gonzalez, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo, Lirola - Kamara, Sanson, Cuisance, Rongier, Gueye, Khaoui - Radonjic, Benedetto, Payet, Aké, Thauvin, Germain.