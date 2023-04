OM : le club sort un maillot collector pour célébrer les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions !

L’Olympique de Marseille veut célébrer son histoire. A l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de la victoire en Ligue des Champions, le club phocéen vient de dévoiler la sortie d’un maillot collector. Le 26 mai prochain, cela fera donc trois décennies que l’OM est venu à bout de l’AC Milan en finale de la C1 1993, pour devenir le premier – et seul à ce jour – club français à soulever la plus prestigieuse des compétitions. Le maillot dévoilé par PUMA et représentant une étoile, sera porté une seule fois lors de la réception de Brest le 27 mai prochain. Dans un communiqué, le club a détaillé le design de sa tunique.

Une étoile pour célébrer la victoire



« Avec son design moderne et épuré, ce maillot créé une passerelle entre l’époque actuelle et les années 90. L’étoile dorée présente au-dessus du logo diffuse sur l’intégralité du maillot un faisceau bleu OM qui vient symboliser le rayonnement permanent de cette victoire dans le ciel de Marseille. »