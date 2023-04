OM : le club s'intéresse à la situation de Zaha

Wilfried Zaha devrait agiter le prochain mercato estival. En fin de contrat avec Crystal Palace, l'attaquant ivoirien est suivi par de nombreux clubs européens. Et parmi eux, l'Olympique de Marseille suivrait de très près le joueur, selon les informations de RMC Sport.

Longoria veut un joueur de couloir

Auteur d'une très belle saison de Ligue 1, l'OM est pour le moment qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine. Une situation qui pousse le club a attiré des profils expérimentés, comme il a pu le faire l'année dernière avec Alexis Sanchez. Seul problème, le joueur évolue actuellement en Premier League et possède un contrat trop élevé pour un club comme Marseille. D'autant que le club phocéen serait en concurrence avec des clubs d'Arabie-Saoudite et du Qatar qui n'ont pas ce problème. En Premier League, Arsenal et Chelsea auraient aussi flairé la bonne affaire. Toujours dans la course, Crystal Palace tenterait aussi de prolonger leur joueur par tous les moyens, en doublant son salaire.