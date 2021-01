OM : Le club met à disposition l'Orange Vélodrome dans cette campagne de vaccination

L’Olympique de Marseille soutient la campagne de vaccination anti #COVIDー19 et propose de mettre le stade @orangevelodrome à disposition de tous les Marseillais 🏟

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 6, 2021

« Les caractéristiques du stade permettent d'accueillir la logistique »

Comme une évidence







« Puisqu’il est malheureusement toujours impossible de recevoir nos supporters au stade, le mettre à la disposition de l’ARS nous a semblé une évidence et tous les collaborateurs du club sont prêts à s’engager pour faciliter cette campagne de vaccination », a notamment confié Abdou Sbihi, directeur technique médical de l'OM, toujours dans le communiqué. Pour l'instant, l'ARS n'a pas encore réagi à cette proposition. D'autres clubs devraient prendre exemple sur l'Olympique de Marseille, notamment outre-Manche avec Tottenham, d'après le Daily Mail.







L'OM continue de s'investir dans la lutte contre le coronavirus. Ce mercredi, via un communiqué, le club marseillais a offert à l'Agence régionale de santé (ARS) la mise à disposition de l'Orange Vélodrome, dans cette campagne de vaccination. Actuellement, la pandémie continue de frapper en France. Pour le moment, seules certaines catégories de personnes peuvent se faire vacciner et les polémiques ne manquent pas.Cette proposition ne semble pas si surprenante que cela, dans la mesure où le stade semble proposer toutes les conditions nécessaires à un tel accueil. « Les caractéristiques du stade permettent en effet d’accueillir la logistique nécessaire et d’aménager plusieurs environnements différents, de la consultation pré-vaccinale aux séances de vaccination, tout en garantissant la sécurité des vaccins et de la vaccination, peut-on lire dans le communiqué du club, publié sur ses différents réseaux sociaux ainsi que sur son site officiel. De plus, la capacité d'accueil de l'Orange Vélodrome, ainsi que sa facilité d'accès, pourraient favoriser une prise en charge massive de la population marseillaise lorsque cela sera possible. »