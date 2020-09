OM : Le club ferme son centre de formation à cause du Covid

L'Olympique de Marseille a décidé vendredi de fermer son centre de formation, après l'apparition de nouveaux cas de Covid-19 au sein de son Académie. Par le biais d'un communiqué, le club olympien a expliqué que « dans le cadre des tests de routine, plusieurs résultats positifs ont été décelés dans le centre de formation. » Comme le veut le protocole sanitaire, « la procédure d'isolement a été mise en place et le club a contacté la commission FFF prévue à cet effet. L'espace sera temporairement clos dans l'attente des prochains tests programmés la semaine prochaine. » Le centre de formation de la cité phocéenne demeurera fermé au moins jusqu'à mardi prochain. Les rencontres prévues ce week-end, et plus précisément celles de la réserve (à Toulon en National 2), des U19 Nationaux (contre Béziers) et des Féminines (contre le Puy) ont été reportées.

Mandanda de retour à Marseille

L'OM n'a pas été épargné par le Covid-19, qui lui a occasionné un premier report de match, contre Saint-Étienne en ouverture de la saison. Parmi les joueurs atteints, on comptait notamment Dimitri Payet, Maxime Lopez, Alvaro Gonzalez, Jordan Amavi ou encore Valentin Rongier. Jeudi, c'est le portier olympien Steve Mandanda qui a dû quitter l'équipe de France après un résultat positif, alors que le Marseillais avait déjà contracté le virus auparavant.