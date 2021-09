Longtemps indiscutable au poste de numéro un à l’OM, Steve Mandanda a été prié de s’asseoir sur le banc samedi lors de la rencontre à Monaco. Jorge Sampaoli lui a préféré la recrue Pau Lopez. Un choix que le « Fenomeno » a très mal vécu.



Selon une information de L’Équipe, le portier international était frustré par ce déclassement. Il y avait même de la colère chez lui, car il estimait avoir fait un début de saison irréprochable. Sa prestation contre l’ASSE juste avant la trêve a même été très séduisante. Le champion du monde a aussi peu goûté au fait que l’entraineur ne lui ait rien expliqué. En effet, l’Argentin s’est juste contenté de le prévenir pendant la causerie qu’il comptait donner du temps de jeu à son concurrent.

Un problème à régler au plus vite pour l’OM



Mandanda est donc tombé de haut quelques heures avant le coup d’envoi. Pourtant, il ne peut pas être complètement étonné. Durant l’intersaison, il avait été prévenu que son temps de jeu risquait de se réduire cette saison avec la venue d’un challenger. Peut-être s’attendait-il à être bousculé un peu plus tard dans la saison ou au premier match raté.



Véritable monument à Marseille, où il compte 593 matches joués, Mandanda n’en est pas encore à envisager un départ. A son âge, il n’a pas non plus pléthore d’options s’il veut continuer à jouer au plus haut niveau. Toutefois, sa rivalité avec Pau Lopez risque d’avoir des conséquences. A une période où tout fonctionne à merveille pour les Marseillais, la guerre des goals pourrait être le grain de sel à même de faire dérailler la machine.