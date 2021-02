OM : Larguet veut battre Nice pour "rester vivant dans ce championnat"

"Je veux absolument que l'équipe retrouve un allant offensif"

Actuel neuvième du classement de Ligue 1, l'OM compte deux matchs en retard à disputer. Le premier aura lieu dès mercredi soir face à l'OGC Nice, à l'Orange Vélodrome (21 heures). Suite à la dernière prestation du club phocéen , tenu en échec à Bordeaux en jouant à neuf contre onze durant 30 minutes (0-0) , Nasser Larguet espère relancer une dynamique. Le coach par intérim du club phocéen s'est montré clair en conférence de presse, ce mardi : il veut gagner contre le club azuréen, quatorzième et défait au Parc des Princes samedi (2-1)."Depuis que je suis là tous les matchs sont cruciaux,. Il faut les mettre en difficulté peu importe comment ils jouent, que ce soit à 3, 4 ou 5 en défense", a expliqué le technicien. Conscient du manque de confiance de son groupe, qui avait su connaître un léger sursaut en gagnant à Auxerre après une série de sept matches sans succès toutes compétitions confondues, il veut que son équipe soit plus efficace devant les buts adverses : "J’ai toujours dit aux joueurs qu’un match on le joue pour le gagner, et pour le gagner il faut aller dans les 20 mètres adverses. Mais c’est vrai que quand l’équipe ne va pas bien les joueurs n’osent pas ou se cachent même et quand ils osent ils n’ont pas la technique pour, c’est ce qu’il s’est passé à Bordeaux. Mais je veux absolument que l’équipe retrouve un allant offensif, parce qu’en défense on est plutôt au point, on a réussi à tenir à 9 contre 11 face aux Girondins."