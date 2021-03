OM : L'annonce de Larguet sur son futur

La fin de l'intérim à la tête de l'équipe première de l'Olympique de Marseille va sonner pour Nasser Larguet. Propulsé à la direction du groupe depuis le départ d'André-Villas Boas, le natif de Sidi Slimane dirigera une dernière fois Dimitri Payet et consorts, à l'occasion des 16èmes de finale de la Coupe de France face à Canet-en-Roussillon, dimanche (21 heures). Le technicien âgé de 62 ans s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse, confirmant qu'il allait bien laisser sa place à Jorge Sampaoli par la suite, et dévoilant son désir de rester responsable du centre de formation.

"Quelque chose qui restera gravé à jamais"

"Je pense que c’est mon dernier match dimanche avec l’équipe pro. J’en garde beaucoup de bonnes choses, ça a été très formateur, approcher une équipe comme ça ça a été un pur bonheur. Ils ont adhéré à ce que je demandais, il y a eu beaucoup d’investissement personnel de leur part et j’en suis très reconnaissant. C’est quelque chose qui restera gravé à jamais", a-t-il expliqué aux médias, avant de continuer : "Jusqu’à preuve du contraire je suis le responsable du centre de formation. Je suis là pour la saison prochaine, les choses peuvent évoluer d’ici la fin de saison mais personnellement je me projette ici."



Durant son intérim, jusqu'ici, Larguet a témoigné une certaine confiance envers des jeunes éléments (Saif-Eddine Khaoui, Luis Henrique et Bamba Dieng) mais a reconnu qu'il aurait pu posséder un bilan plus positif en termes de points gagnés. "J’ai d’énormes regrets parce que contre Lens, quand on gagne 2-0 à la mi-temps, nous n’avons pas le droit de faire un match nul. Contre Bordeaux à 11 contre 11 on aurait pu essayer d’obtenir quelque chose. À Lille, à deux minutes de la fin, on doit être capable d’obtenir un point supplémentaire. J’ai beaucoup de regrets de ne pas avoir réussi à engranger au moins 4 points de plus", a-t-il estimé.