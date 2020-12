Ce mercredi, le SCO d'Angers s'est imposé à domicile (2-1), pour la 17ème journée de Ligue 1 Uber Eats face à l'OM. Malgré deux matchs de retard, cette défaite place l'OM à la 5ème position du championnat, à 8 points de Lyon, désormais en tête. Un score qui reflète un match maitrisé par les Angevins jusqu'à l'heure de jeu, et les entrées de Thauvin et Henrique. Deux renforts qui ont permis à Marseille de se créer davantage d’occasions jusqu’à un penalty, suite à une main de l'Angevin Pereira Lage sur un centre de Thauvin. Ce péno, c'est Dimitri Payet qui s'en est chargé. Une fois de plus, le numéro 10 de l'OM a échoué dans cette tâche, à cause d'une superbe parade de Bernardoni. Des penalties manqués, Payet en compte désormais un grand nombre ; on se rappelle de celui manqué contre Porto (3-0) en Ligue des Champions, début novembre. Le statisticien Opta s'est donc penché sur le sujet et le ratio de Payet sur penalty est affligeant.

Payet ne transforme que 62 % de ses penalties...

Le Réunionnais de 33 ans, affiche ainsi des stats médiocres. Un constat qui n'a bien évidemment pas plu à son coach, André Villas-Boas. En effet, selon Opta, le Phocéen ne transformerait que 62 % de ses penalties en Ligue 1. Huit penalties sur treize tentatives. Pour en rajouter une couche, le statisticien précise que, depuis sa création lors de la saison 2006-2007, le meneur de l'OM possède le plus faible ratio des grands championnats, parmi les joueurs ayant tiré plus de 10 penalties. Après un record de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions, Payet dépasse celui du plus mauvais tireur de penalties depuis la création d'Opta.