OM : La superbe déclaration d'amour de Veretout au public du Vélodrome

Jordan Veretout se trouve actuellement en équipe de France pour le rassemblement de mars et le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille continue de vivre une belle aventure avec les Bleus. Auteur de belles performances avec l'OM cette saison, il voit son travail être récompensé avec des appels de Didier Deschamps. Mais alors que le joueur de 30 ans est en forme, il s'est confié au cours d'un entretien pour le site officiel de l'OM et il a fait une superbe déclaration d'amour au public marseillais. Ainsi, il n'a pas caché son amour pour le public du Vélodrome, espérant apporter encore beaucoup de joie aux supporters d'ici la fin de saison.

"On a envie de les voir heureux"

"C’est le plus beau public de France, voire d’Europe. On a envie de les voir heureux, et c’est sûr que parfois, tout n’est pas rose sur le terrain. Quand on joue des matches un peu plus compliqués, on est moins bien et ça nous énerve aussi. On a envie de les voir heureux et de bien jouer à tous les matches. Après, il y aura des matches plus difficiles que d’autres, mais c’est sûr qu’on a toujours envie d’être au max pour eux", a confié un Veretout totalement sous le charme des supporters phocéens. Voilà qui devrait faire plaisir à ces derniers !