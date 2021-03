OM : La nouvelle organisation sportive dévoilée

Larguet, directeur du centre de formation, un désir de placer le football au cœur du projet



L’Olympique de Marseille présente la nouvelle organisation du secteur sportif.

Les dernières semaines ont été agitées au sein de l'Olympique de Marseille. Entre le départ d'André Villas-Boas, la nomination de Jorge Sampaoli comme nouvel entraîneur, sans oublier celle de Pablo Longoria comme président à la place de Jacques-Henri Eyraud. De façon globale, ces derniers, jours, Frank McCourt a misé sur un certain apaisement. Sportivement, l'OM reste sur deux succès consécutifs en Ligue 1, obtenus face à Rennes puis Brest lors des premiers matchs de Sampaoli sur le banc du club phocéen.Ce mardi, dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a donné des détails au sujet de la nouvelle organisation sportive du club. On y apprend notamment que Nasser Larguet, ex-entraîneur intérimaire, va de nouveau officier en tant que directeur du centre de formation. "Sous la direction du Président Pablo Longoria, une commission technique est créée et aura pour mission le pilotage de l’ensemble des départements sportifs, de la pré-formation aux équipes professionnelles.. Celle nouvelle organisation s’inscrit pleinement dans le projet souhaité par Pablo Longoria de réunir l’ensemble des composantes indispensables à la réussite du projet sportif et à la recherche permanente d’unité au sein du club", peut-on lire sur le site officiel de l'OM.Pablo Longoria a, lui, émis son opinion suite à cette organisation, en mettant en avant la nécessité d'une véritable focalisation sur le football.La réussite de ce projet ne peut passer que par l’unité, l’exigence de la performance et le respect de l’identité OM", s'est-il exprimé.