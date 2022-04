OM : La lucidité de Bamba Dieng

Auteur d'un but superbe sur sa tentative la moins évidente, Bamba Dieng a frustré les supporters de l'OM en manquant pas moins de quatre occasions a priori plus faciles, jeudi sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam, en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. Le jeune international sénégalais, titularisé par Jorge Sampaoli, ne s'est pas défilé au moment de faire le bilan de sa prestation, virevoltante mais imprécise.

Dieng : « J’ai manqué d’efficacité »

« Ce qui nous a manqué ? Pour moi, on a manqué d'efficacité, à commencer par moi parce que j'ai raté trois occasions de but que j'aurais dû marquer, a reconnu le joueur formé à Diambars au micro de M6. On fera tout pour marquer beaucoup de buts au match retour pour se qualifier (…) Ça fait plaisir de marquer mon premier but en Coupe d'Europe. C'était essentiel pour aider l'équipe. »