OM : la critique de Tudor envers le jeu de Lorient

L'Olympique de Marseille a fait une mauvaise opération pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Ainsi, les hommes d'Igor Tudor n'ont pu faire mieux qu'un match nul face à Lorient au Moustoir. Tenu en échec 0 à 0, le club phocéen laisse Lens prendre seul la deuxième place de Ligue 1, avec désormais deux points d'avance, et il va falloir cravacher en cette fin de saison afin de pouvoir se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions.

Les hommes d'Igor Tudor ont manqué d'inspiration hier soir mais le coach croate n'a que peu goûté au jeu défensif pratiqué par Lorient et l'a fait savoir. Interrogé par Prime Video après le match, il a critiqué le style de jeu défensif des Merlus.

Tudor : " Lorient ne voulait pas jouer"

"Je ne peux rien reprocher aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité, on était bien préparés, on a appliqué sur le terrain ce qu'on avait travaillé. C'est dans le dernier geste, la dernière passe, qu'on n'a pas été bons, constate le technicien sur Prime Video. Lorient ne voulait pas jouer, ils sont restés en défense pour aller en contre-attaque, c'est typiquement une équipe française de foot. Je suis satisfait de l'intensité de l'équipe, je suis content du football qu'on a montré mais pas du résultat. Aujourd'hui, j'aime vu l'équipe que j'aime, je n'ai rien à leur reprocher", a confié Tudor, très déçu après ce résultat qui ne fait pas les affaires de son équipe.