Comme tous les clubs à la fois engagés dans leur championnat national et en coupe d'Europe, l'Olympique de Marseille doit faire avec un calendrier particulièrement chargé et un enchaînement de matchs parfois compliqué à gérer. Ce dimanche, le président du club marseillais a donné son sentiment sur la situation de son écurie. Pablo Longoria s'en est pris à la LFP.



Au micro de Prime Vidéo, le patron phocéen a pointé du doigt l'horaire de la rencontre disputée ce dimanche par l'OM face à Metz. Jouer à 13h alors que Marseille était sur le pont jeudi soir face à la Lazio Rome en Ligue Europa n'était visiblement pas une bonne solution pour lui : "Il faut qu'on ait le temps de récupérer. Ce n'est pas normal de devoir jouer un jeudi soir et d'enchaîner trois jours plus tard à 13h."

L'OM, pas seul concerné

Et Pablo Longoria de se ranger derrière Jean-Michel Aulas : "Cela ne concerne pas seulement l'OM. La semaine dernière, c'est l'Olympique Lyonnais qui a également dû disputer un match à 13h alors qu'il s'était déplacé à Prague trois jours plus tôt en Ligue Europa. Il faut éviter ce genre de choses, pour le bien du championnat."