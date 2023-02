OM : Jonathan Clauss se contente des trois points après la victoire à Clermont

Samedi soir, l'Olympique de Marseille a galéré pour venir à bout d'une équipe clermontoise recroquevillée et bien en place. Finalement, ils se sont imposés sur le score de 2-0 grâce à un doublé de l'attaquant chilien Alexis Sanchez. Probablement encore fatigués du très gros combat de mercredi contre le Paris-Saint-Germain (victoire 2-1 à l'Orange Vélodrome), les Olympiens avaient les jambes lourdes, notamment en première période. Mais leur rouleau compresseur a fait plier le Clermont Foot. Une main dans la surface et une malchance sur le deuxième but ont offert les trois points aux Phocéens.

Après la rencontre, Jonathan Clauss s'est exprimé au micro de Canal +. Il était conscient que son équipe n'a pas réalisé le meilleur match de sa saison. En revanche, il se satisfait des trois points :"On n’a pas fait notre meilleur match, il y a beaucoup de fatigue, 3 matches en six jours, la température, le match retardé, ce n’est pas évident. On fait le résultat qu’il faut, on marque en première. On tue le match à 10 minutes de la fin. Ils n’ont pas eu grand-chose. Ils ont été cohérents dans leur bloc bas. On a fait notre résultat, on est content."