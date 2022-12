OM : Jonathan Clauss compare le Vélodrome et Bollaert

L'été dernier, Jonathan Clauss devenait un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, changeant de dimension en passant du RC Lens au club phocéen. De mieux en mieux intégré au sein du vestiaire marseillais, le piston droit, non retenu pour la Coupe du monde avec les Bleus, a pris la parole dans une interview pour Foot Mercato. Et il a notamment parlé des différences entre les supporters marseillais et ceux de Lens, mais aussi des statuts des joueurs. Il sait très bien qu'il est tombé dans un énorme club et l'a bien fait savoir lors de cet entretien.

Clauss compare l'OM et Lens

"Je savais dans quoi je m’embarquais footballistiquement. Je connaissais le projet du club, qu’il y aurait la Ligue des Champions et que tout cela était un cran au-dessus, mais le Vélodrome... Je compare souvent Bollaert et le Vélodrome, j’adore ces deux ambiances, mais c’est comme tout, comme le niveau, à Bollaert on avait 35 000 personnes qui nous poussaient, là c’est le double. C’est pareil pour nous les joueurs, c’est deux fois plus de tout", a assuré le joueur de 30 ans, très heureux de sa signature à l'OM même s'il n'oublie pas ses années lensoises. Il a également parlé de la différence de statut en passant dans un vestiaire comme celui de l'OM.

"La plus grosse différence ? Je pense que c’est les statuts. On sent qu’ici, on est monté d’un cran à ce sujet. Sans dénigrer Lens, il y a ici un Alexis Sanchez, un Dimitri Payet, un Mattéo Guendouzi. Ce sont des joueurs qui ont connu le très grand. C’est un vestiaire plus lourd en termes de palmarès, d’expérience. C’est la différence. On reste des hommes, c’est un groupe qui s’amuse ensemble", déclare le piston droit, prêt à tout donner en vue de la deuxième partie de saison en Ligue 1.