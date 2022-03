OM : « Je ne suis pas au niveau… », le mea culpa de ce joueur

Après six premiers mois étincelants à Marseille, Pol Lirola marque le pas cette saison. Acheté définitivement l'été dernier en provenance de la Fiorentina, l'Espagnol peine à s'adapter aux différents rôles que son entraîneur Jorge Sampaoli lui attribue. Des difficultés reconnues par le principal intéressé.

Lirola, le problème n'est pas physique

"On sait tous ce qui s'est passé cet été mais beaucoup de temps est passé, a expliqué Pol Lirola dans des propos tenus en conférence de presse, ce vendredi. Je suis très bien physiquement, le problème n'est pas là. (...) Je suis d'accord, je ne suis pas au niveau attendu, a admis la recrue estivale. Même si les gens ont vu mon niveau la saison dernière. Je ne sais pas pourquoi, le système, le style... Le plus important c'est de ne pas lâcher et retrouver ma confiance en moi pour réatteindre ce niveau", a conclu Pol Lirola. Premiers éléments de réponse ce dimanche soir, contre Monaco (20h45).