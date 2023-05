OM : Igor Tudor satisfait de la saison olympienne

Le sort de la saison marseillaise a été scellé lors de la 37e journée de Ligue 1. À la faveur du succès de son rival Lens contre Ajaccio (3-0) et de sa défaite contre Brest (1-2), l’OM terminera ce championnat à la 3e place. Conséquence de ce classement, les Olympiens devront passer par les tours préliminaires de Ligue des Champions pour intégrer la phase de poules. Et ce alors que l’OM a longtemps occupé la 2e position avant de craquer en fin de cette saison. À la sortie de la contre-performance contre Brest, l’entraîneur marseillais Igor Tudor a estimé que ses hommes ont réalisé tout de même un très beau exercice 2022-2023.

"On a tiré le maximum de cette équipe, on a montré un beau football"

"À chaud, après cette défaite, je suis énervé et triste. Mais je suis fier de cette saison, il y a beaucoup de positif. On a tiré le maximum de cette équipe, on a montré un beau football, on a réalisé une belle Ligue des champions, les matches en Coupe de France au Vélodrome contre Rennes et le PSG ont été merveilleux. On a eu de très bons résultats, c'est une très bonne saison, je suis très satisfait. On a un effectif de qualité. Tous les joueurs ont donné le maximum. J'aurais espéré être plus haut dans le classement, mais on a réussi à laisser de grosses équipes derrière nous, comme Monaco, Lyon, Rennes."