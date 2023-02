OM : Igor Tudor revient sur la nouvelle victoire à l'extérieur de l'OM et la blessure de Samuel Gigot

Samedi soir, l'Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire en Ligue 1. Après sa défaite contre l'OGC Nice et trois jours après sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, les Olympiens se sont imposés sur la pelouse du Clermont Foot (0-2). Ils reprennent donc leur deuxième place, chipée par l'AS Monaco plus tôt dans la journée, et reviennent à cinq unités du PSG à deux semaines d'un nouveau Classique qui sentira la poudre.

Après la rencontre, le coach de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, était en conférence de presse et a parlé de la sixième victoire de suite des Phocéens à l'extérieur ainsi que l'enchaînement des matchs. Enfin, il a donné des nouvelles de Samuel gigot, sorti sur blessure à la pause après un tacle très appuyé d'Aiman Maurer.

"Les trois points sont importants. Le terrain n'était pas très bon. Je n'ai pas d'explication sur notre réussite à l'extérieur. Nous ne changeons pas notre façon de jouer. Ce sont les statistiques mais notre approche dans le jeu reste la même. (Concernant l'enchaînement des matches) Il est toujours difficile de jouer trois matches en l'espace de six jours. Ce ne sont pas seulement les jambes, c'est aussi dans la tête que cela se passe quand on voit l'intensité que nous avons mise dans le match contre Paris, mercredi. Sur la blessure de Samuel Gigot, on espère que cela ne soit pas trop sérieux mais il faut voir les examens."