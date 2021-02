OM : Gueye espère priver l'OL du titre

"Si on peut les priver de gagner le championnat, on va le faire"



Pape Gueye, le milieu de terrain de l'OM, traverse une bonne dynamique. Ce n'est pas forcément le cas de son équipe, septième de Ligue 1, et certes invaincue depuis le 7 février et le revers concédé contre le PSG lors du Classique (0-2)., selon l'ancien élément du Havre."Est-ce qu’on boxe dans la même catégorie aujourd’hui? Je ne sais pas si je peux dire ça puisqu’il y a des matchs qu’on n’a pas su gagner, et eux l’ont fait. Maintenant on a une série à faire, si on gagne dimanche ça peut être un déclic pour la fin de la saison. Si on gagne quelques matchs, on peut rapidement être bien positionnés", a-t-il argué en conférence de presse, ce vendredi., a continué le milieu de terrain.En outre, il n'a pas voulu se prononcer sur la possible arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, valorisant sa progression continue depuis qu'il a rejoint le club phocéen, l'été dernier. "Je ne crois pas que cela soit officiel pour le nouveau coach. On a déjà changé, ça arrive dans le football. On doit faire avec et aller de l'avant. Il (Nasser Larguet) me donne beaucoup de conseils, il a de l'expérience. Quand il me parle, j'écoute.a développé Gueye, qui sera, à n'en pas douter, très attendu dimanche, après ses propos.