Guendouzi "assez confiant" pour l'OM



Actuel troisième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille tentera de récupérer sa place de dauphin à l'occasion de la dernière rencontre de la saison, samedi, face à Strasbourg. Malgré la contre-performance à Rennes et un bilan un peu mitigé au Vélodrome cette saison, Mattéo Guendouzi est persuadé que son équipe peut franchir ce dernier obstacle.", a-t-il lancé dans des propos relayés par L'Equipe, ce jeudi.

"Ce n'est pas une histoire de pression parce qu'il y a de très gros matches à domicile qu'on a gagnés comme Nice, a continué Mattéo Guendouzi. On a loupé des matches contre des équipes avec un bloc très bas, comme Clermont ou Brest, on manquait certainement d'expérience sur ces matches-là. Avec notre public, ça devrait encore plus nous galvaniser pour gagner ces matches."

Pour rappel, Monaco, qui devance Marseille au classement, se déplacera à Lens dans le même temps, lors de cette 38e et ultime journée de Ligue 1.