OM : Guendouzi justifie son choix de rejoindre le club

Arrivé en prêt avec option d'achat obligatoire de 11 millions d'euros en provenance d'Arsenal du côté de l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi est un nouvel élément qui confirme le désir du club phocéen de lutter pour les places en Ligue des Champions, comme affirmé par Frank McCourt, le propriétaire de l'OM. Ce mercredi, le milieu de terrain âgé de 22 ans a dévoilé les raisons de son arrivée du côté de l'Orange Vélodrome lors d'une conférence de presse organisée pour cette occasion.

Un feeling avec Longoria et Sampaoli

Un honneur et une fierté de rejoindre l’ @OM_Officiel et de défendre les couleurs de ce grand club historique qui représente les valeurs du peuple Marseillais 🔵⚪️

Hâte de jouer à l’ @orangevelodrome et de mouiller le maillot 🔥🔥

ALLEZ L’OM !! #DroitAuBut pic.twitter.com/I9LaD9Cgua

— Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) July 6, 2021

"L’OM est un grand club européen avec une grande histoire. Je suis attiré par le projet. J’ai senti de la confiance de la part du président et du coach., a-t-il justifié, précisant ensuite son aspiration principale, orientée vers une stabilité certaine : "Je suis ici pour m’inscrire dans la durée. Je veux m’inscrire dans le projet de l’OM à long terme. Je veux gagner des titres à Marseille."Décrivant Zinédine Zidane comme son modèle, tant sur le plan footballistique que humain, le natif de Poissy a avoué avoir regardé de nombreuses fois Xavi, l'ancien métronome du FC Barcelone et de la Roja. En outre, il a souligné l'influence considérable de Jorge Sampaoli dans sa venue.. Il va me correspondre. Avec Sampaoli, on va faire de très belles choses. Les supporters sont derrière le club, ils veulent aller le plus haut possible avec le club. J’ai besoin de sentir une grande ferveur, je vais la trouver ici", a affirmé Mattéo Guendouzi, visiblement prêt pour un nouveau défi dans sa jeune carrière.