OM : Guendouzi évalue son premier match

"Une grande fierté d'avoir porté le maillot de l'OM"

L'Olympique de Marseille a été contraint au match nul, mercredi soir face à Braga pour son quatrième match de préparation avant le début de la saison. Mené au score consécutivement à une réalisation d'd'Abel Ruiz (19ème), le club phocéen a su faire le dos rond avant d'égaliser lors du second acte, grâce à un tir sec de Dimitri Payet (52ème)., après avoir battu Martigues (3-0), Sète (2-1) et le Servette FC (3-1).Sur le plan individuel, on a pu assister aux premiers pas de Mattéo Guendouzi avec l'OM. Prêté cet été par Arsenal avec option d'achat à Marseille, le milieu de terrain a disputé près de 20 minutes de jeu, prenant la place de Pape Gueye lors de la 72ème minute de la rencontre. Plutôt percutant et vertical durant son temps passé sur la pelouse, il a jugé sa prestation sur le site officiel de l'OM. "Je me suis senti très à l’aise.C’est une grande fierté d’avoir porté le maillot de l’OM pour ce match. J’espère qu’il y en aura beaucoup derrière", a-t-il assuré. Le natif de Poissy s'est également mis en valeur en défendant Konrad de la Fuente, victime d'une faute adverse en fin match. "Ça, c’est normal, il faut toujours protéger les joueurs. En plus, Konrad, il est plus jeune que les autres donc il n’y a pas de problème pour ça", a commenté Guendouzi, qui a bousculé l'adversaire coupable d'un tacle très appuyé sur son coéquipier.