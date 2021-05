OM : Germain aborde son futur

L'union entre l'Olympique de Marseille et Valère Germain aura duré quatre ans. Le 30 juin prochain, l'attaquant sera en fin de contrat avec le club phocéen et après 157 matches et 31 buts avec l'OM, il sera contraint de découvrir de nouveaux horizons. Ainsi, dans des propos accordés à La République du Centre, le joueur a affirmé certains désirs pour ses prochaines années de carrière, affirmant n'avoir reçu "aucune offre concrète que ce soit de la part de Montpellier ou d'un autre club."

Le désir d'une aventure à l'étranger dans la tête

L'arrivée de Jorge Sampaoli du côté de l'Orange Vélodrome a été un élément déclencheur pour l'ancien joueur de l'AS Monaco, étant donné qu'il n'a pas disputé la moindre minute de jeu sous la direction du technicien argentin, intronisé de façon officielle sur le banc le 10 mars face à Rennes (1-0). Avant même la fin de la saison de Ligue 1, le joueur de 31 ans avait été autorisé, comme Michaël Cuisance et Florian Thauvin, à quitter le groupe afin que Sampaoli puisse travailler avec un effectif plus dense. Pour la suite, Germain a expliqué son souhait : "À ce stade de ma carrière, j'aimerais vivre une expérience à l'étranger pour apprendre, avec ma famille, une nouvelle langue et une autre culture", a-t-il indiqué. Il n'a pas refusé un hypothétique avenir en Ligue 1, à la condition d'une "opportunité intéressante".