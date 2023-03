OM : François Régis Mughe peut il renverser la hiérarchie après son but contre Annecy

Mercredi soir, lors de l'élimination de l'Olympique de Marseille aux tirs au but contre Annecy, un jeune joueur a fait ses premiers pas à l'Orange Vélodrome : François Régis Mughe. Ce joueur est un Camerounais de 18 ans arrivé cet été en provenance de l'Ecole de Football des Brasseries, club formateur d'un certain Clinton Njie. Face aux Savoyards, il a joué ses sept premières minutes sous les couleurs olympiennes et a marqué son premier but permettant à l'OM d'égaliser et de s'offrir le droit de rêver. Bien que chanceux, il a tout de même eu le mérite d'exister et a fait fondre en larmes son auteur. Malgré l'élimination, il a publié un message plein d'émotions sur son compte Instagram.

"Hier, malgré l’élimination, ce match reste comme un rêve pour moi. J’ai pu faire revivre et donner de l’espoir à plus de 60 000 spectateurs. Mes larmes étaient tout simplement des larmes de joie".

Peux t'il exploser après son but ?

Ces débuts plutôt réussis marquent ils le départ du jeune camerounais sous les couleurs olympiennes ou est-ce un simple coup de chance pour son coach Igor Tudor ? Lors de ses sept minutes jouées, il s'est montré très vif et disponible pour ses coéquipiers. Plus tôt dans l'année, le message était passé dans les médias qu'Igor Tudor appréciait beaucoup son profil. Aussi, il avait fait beaucoup de bien aux U19 de l'OM durant la Youth League en début de saison. Avec le retour de Cengiz Under contre le Stade Rennais dimanche, il semble compliqué d'imaginer de le revoir de si tôt, mais peut-être sera t'il récompensé par son coach pour son but de mercredi. Il fait partie des jeunes les plus talentueux des équipes bis de l'OM, mais il semblerait quand même qu'il soit un peu tôt pour le revoir avec l'équipe professionnelle si le groupe est au complet, d'autant que la concurrence à son poste est rude.