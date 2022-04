👥 Le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 retenu par 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 pour la rencontre #SDROM. pic.twitter.com/15houOuOlw

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 24, 2022

Mandanda titulaire ?

Au lendemain du, Marseille va tenter de poursuivre sa marche en avant. Tandis que Monaco est revenu à trois points suite à son succès samedi à Saint-Étienne (1-4), les Phocéens chercheront à refaire l'écart, à l'occasion de leur déplacement prévu dimanche soir sur le terrain du Stade de Reims (20h45, 34e journée de Ligue 1). Un élément leur manquera.Le club marseillais a annoncé le nom des joueurs sélectionnés par Jorge Sampaoli pour ce voyage champenois. Si Arkadiusz Milik, Amine Harit et Dimitri Payet font bel et bien partie du groupe,Touché en milieu de semaine, l'offensif a finalement été laissé au repos par son entraîneur.De fait, ce ne sont que vingt-et-un joueurs olympiens qui iront à Reims. Présent lui aussi, Steve Mandanda peut espérer débuter dans un rôle de titulaire devant la cage. Mattéo Guendouzi et William Saliba, pour ne citer qu'eux, devraient également figurer dans le 4-3-3 préparé par leur entraîneur.