"La plus grande sévérité pour les fauteurs de trouble"

"Un drame aurait pu se produire"



[Communiqué officiel] L’Olympique de Marseille condamne avec force l’inacceptable attaque dont le club a été la victime.

l’heure était encore à "la sidération pour nous tous, pour les salariés du club, le staff technique, les joueurs,... On ne s’attendait vraiment pas à voir

cette horde sauvage arriver et tout

détruire

. Je pense qu’on a évité le pire. J’ai vu toutes les images de vidéosurveillance et je peux vous dire que ce que j’ai vu fait peu

r, très peur. Un drame aurait pu se produire cet après-midi à la Commanderie."

C'est peu dire queont laissé des traces. Au propre, mais peut-être surtout au figuré. Carcausés par les quelques centaines d'individus (dont une cinquantaine a réellement pénétré dans la Commanderie) venus dire, à leur manière, leur mécontentement quant aux résultats de leur équipe, c'est tout un club qui est sonné. Le communiqué publié par l'OM, quelques heures après les incidents, revient sur l'assaut dont la maison phocéenne a été la cible.(...), entame le communiqué. Quelques centaines d’individus issus de groupes de supporters Ultras se sont introduits de force et avec violence sur le site du centre d’entrainement de la Commanderie. (...)(joueurs, staff, forces de l'ordre, agents de sécurités, salariés). Des vols ont été perpétrés et des véhicules ont été endommagés. »Liste est ensuite faite de tous les méfaits commis par les intrus, avant que la parole ne soit donnée à différents acteurs du club, à commencer son président, Jacques-Henri Eyraud : "(...). Ce qui s’est passé cet après-midi appelle la plus grande sévérité pour ces. »Deux joueurs disent également leur sentiment face à ces évènements qu'ils ont vécus au plus près, bien malgré eux. Steve Mandanda a indiqué qu'en treize ans de présence au club, il avait tout vu, mais que "les évènements d'aujourd'hui (l)'attristent et sont inacceptables » et qu'«». Enfin, pour Alvaro Gonzalez "ce que nous avons vécu aujourd'hui ne doit plus jamais se reproduire".Interrogé ensuite dans le Canal Football Club, le président Eyraud a confié que