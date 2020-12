OM : Eyraud très déçu de la campagne européenne

La première partie de saison de l'Olympique de Marseille a apporté un sentiment mitigé à son président. Si Jacques-Henri Eyraud constate avec satisfaction la bonne prestation de ses hommes en Ligue 1, il regrette amèrement la déroute et le piteux spectacle proposés par Dimitri Payet et ses partenaires en Ligue des champions.

Dans un long entretien accordé ce mardi à L’Équipe, JHE a fait le tour de l'actualité marseillaise. Confirmant d'abord qu'il souhaitait qu'André-Villas Boas prolonge l'aventure en tant qu'entraîneur de l'OM, le président phocéen est donc revenu sur le début de saison de son équipe : "En championnat, ce qui a été fait est assez exceptionnel. Être quatrième, alors qu'on a deux matchs en retard, c'est une grande performance."

Porto, "une vraie souffrance"

Côté européen en revanche, l'enthousiasme laisse tout de suite place à l'amertume : "La Ligue des champions a été une grande déception. Il y a eu des soirées et des nuits difficiles et je n'ai pas beaucoup dormi." Jacques-Henri Eyraud tente tout de même de minimiser la catastrophe : "On voit à quel point il faut de l'expérience dans ces compétitions. Tout le monde fait son apprentissage même si, c'est vrai, il y a eu des déceptions dans la performance. Le match de Porto a été une vraie souffrance pour moi."