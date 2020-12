OM - Eyraud : "Il faudra être malin pendant ce mercato"

Très discret sur le plan médiatique lors de cette saison, Jacques-Henri Eyraud était l'invité de France Bleu Provence, ce mardi matin. Lors de son passage, le président de l'OM a évoqué divers thèmes, en particulier celui du mercato, alors que le prochain s'ouvrira dès le 1er janvier. "On fait face à la plus grande crise de l'histoire du foot et on se demande si l'actionnaire va remettre de l'argent pour prendre de nouveaux joueurs. Je suis à la tête de l'entreprise et je vois un monde s'écrouler. La priorité c'est d'éteindre l'incendie. On parle tous de l'Angleterre mais avec ce qui se passe je pense qu'il va y avoir des conséquences extrêmement négatives. Il faudra être malin pendant ce mercato. On ne va pas forcément vendre des joueurs, et s'il y a des choses intéressantes à faire, bien sûr qu'on le fera. Mais il faut qu'on soit réaliste par rapport à ce marché, impacté par la Covid 19", a expliqué le patron du club phocéen.



Eyraud veut voir les supporters dans les stades

Satisfait par le travail réalisé de la part d'André Villas-Boas, "un excellent entraîneur", Eyraud s'est montré peiné par l'absence des supporters dans les stades, en raison de la crise sanitaire. "Depuis six mois c'est l'enfer pour les joueurs, pour les supporters. Il faut vite que ce virus s'en aille et que les supporters retrouvent les stades. Ce qu'on voit nous fait comprendre à quel point les supporters sont au cœur du foot. On en est tous conscients au club", a réagi le natif de Paris. Actuellement quatrième de Ligue 1 avec 28 points, l'OM pourrait devenir leader du championnat, à la condition de remporter ses deux matchs en retard, face à Lens et Nice.