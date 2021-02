OM, et maintenant ?

Les sourires sont de retour. A la recherche d’un succès depuis celui acquis face à Montpellier le 6 janvier dernier (3-1), l’Olympique de Marseille a mis fin mercredi après-midi à une série de sept matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues (six en Ligue 1, une au Trophée des champions face au PSG). Et ce en s’imposant 2-0 à l’Abbé-Deschamps face à Auxerre, cinquième de Ligue 2. Tout n’a pas été parfait, loin de là, pour une formation phocéenne qui a fait la différence en deuxième période, grâce à Dario Benedetto (54e) et au jeune Bamba Dieng (90e+2). Mais la manière importait peu.



"La qualification est la bienvenue vu la période que l'on vit, a ensuite avoué l’entraîneur intérimaire Nasser Larguet en conférence de presse. On est dans le dur, il n'y a pas une grande qualité de jeu. En revanche, il y a une grande solidarité jusqu'au bout, une grosse débauche d'énergie, on a vu des garçons aller jusqu'au bout des efforts." En charge de l’équipe première lors des trois derniers matchs de l’OM, à Lens (2-2), face au PSG (0-2) et donc à Auxerre, le directeur du centre de formation, suppléant d’un André Villas-Boas mis à pied, ne sait pas jusqu’à quand sa mission va se poursuivre, alors que Jorge Sampaoli fait figure de favori pour le poste.

Larguet a innové

En attendant, Larguet a tenté des choses en Bourgogne, comme de replacer Boubacar Kamara en défense centrale ou de faire évoluer Saîf-Eddine Khaoui plus haut. Et il a aussi été récompensé en lançant Dieng (20 ans), buteur pour sa toute première apparition."C'est ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé chez nous dans le cadre du partenariat avec Diambars (académie sénégalaise avec qui l’OM est lié depuis 2019, ndlr). C'est un garçon qui a fait beaucoup d'efforts, qui a beaucoup travaillé. On l'a installé au départ avec la National 2, et ce n'est que depuis très peu qu'il vient s'entrainer avec nous. Sur le dernier entraînement d'hier, il a été très performant. Il a marqué pas mal de buts et a été très présent dans les derniers 16 mètres, là où ça nous fait défaut. J'ai voulu le titulariser car je sentais que c'était le moment."Reste à voir s’il continuera à innover dimanche à Bordeaux, face à des Girondins en chute libre. Neuvième du classement à cinq points de la cinquième place, l’OM peut encore espérer accrocher un strapontin européen. Mais il ne faudra pas traîner en route.