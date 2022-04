OM : en sursis, le club prévient ses supporters

C'est un gros rendez-vous de la saison de Ligue 1 qui se profile dimanche soir du côté du stade Vélodrome de Marseille, avec un choc prévu entre les Phocéens et l'Olympique Lyonnais (21h, 35e journée de Ligue 1). Sous la menace d'un point de pénalité suite aux incidents survenus il y a quelques mois à Angers, le club marseillais a demandé à ses fans de faire très attention à leur comportement.

Dans un communiqué publié vendredi, l'OM "en appelle à la responsabilité des supporters pour assurer le bon déroulement" du match face aux Lyonnais. Pour cela, les spectateurs sont invités "à la plus grande vigilance concernant le jet d'objets et l'intrusion sur le terrain". Afin de s'éviter une perte de point qui pourrait lui être préjudiciable dans une course serrée aux places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, Marseille préfère prévenir que guérir.



⚠️ L’Olympique de Marseille étant toujours sous le coup d’𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗽𝗲́𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝘀𝘂𝗿𝘀𝗶𝘀 , le club en appelle à la responsabilité de tous quant aux jets de projectiles et aux intrusions sur la pelouse lors du match #OMOL 🏟

Lutte serrée

Toujours deuxième à quatre journées de la fin du championnat, l'Olympique de Marseille compte pour l'heure un précieux petit matelas d'avance, avec six unités d'avance sur le Stade Rennais et l'AS Monaco, troisièmes ex æquo. Mais rien n'est encore joué et la direction phocéenne a donc choisi de rappeler les règles de bonne conduite à son public.