Jacques-Henri Eyraud voit la liste des personnes souhaitant sa démission s'allonger. Alors que les supporters clament haut et fort leur désir de voir la direction actuelle de l'OM faire ses bagages, c'est un ancien de la maison phocéenne qui a pris la parole ce dimanche. Invité à s'exprimer dans l'émission Téléfoot, Souleymane Diawara est allé dans le sens des fans : J.H.E et Frank McCourt doivent partir.



Pour celui dont le numéro de maillot (21) a été retiré pour lui rendre hommage, lors de la mise en place du Hall of Fame de l'OM par Vincent Labrune, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt doivent donc se retirer au plus vite : "Eyraud, il ne connait pas trop le foot je pense. Eyraud et McCourt, il faut qu'ils vendent l'OM."

La solution Galtier

Quant à savoir qui pourrait succéder à André Villas-Boas, le Sénégalais a sa petite idée : "(Christophe) Galtier. C'est une personne que j'estime beaucoup et qui fait du très, très bon boulot que ce soit à Saint-Étienne où à Lille en ce moment. C'est un Marseillais." Pablo Longoria, qui cherche de tous les côtés, y a peut-être aussi pensé.