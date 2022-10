Leonardo Balerdi fait aujourd’hui partie des défenseurs indiscutables de l’OM. Il devrait encore être titulaire ce mercredi lors de l’opposition des champions de France face à Sporting en Ligue des Champions. Pour autant, l’Argentin ne fait pas l’unanimité auprès des suiveurs du club.

« J’ai mal à mon OM à cause de Balerdi »

Par exemple, Éric Di Meco n’est pas un très grand fan de ce joueur. Et c’est un euphémisme que de le souligner. Le champion d’Europe 1993 pense même que l’ancien de Dortmund n’a rien à faire au sein de l’équipe olympienne. « On ne peut pas enterrer un joueur pour toute une carrière, mais voir Balerdi avec notre maillot en L1, j'ai mal à mon OM, a-t-il commencé par déclarer sur BFM TV. Depuis qu'il est arrivé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on l'ait choisi, je ne comprends pas qu'on ait fait le choix de l'acheter définitivement tout en laissant partir Perrin pour rien du tout ».



A la question s’il croit vraiment que Lucas Perrin est supérieur à Balerdi, l’ancien minot a rétorqué : « Balerdi et Perrin ? Je pense que c'est le même niveau de joueurs. Sauf qu'il y en a un qui embrasse l'écusson pour de bon, qui est formé au club, et l'autre qui sera ailleurs demain ».



Di Meco a ensuite reproché à Igor Tudor de faire confiance à un joueur qui n’est pas digne de porter le maillot de l’OM : « Ce que je comprends encore moins avec Balerdi, c'est que Tudor, qui est un ancien défenseur central de haut niveau, rigoureux, supporte ce que l'on voit ».