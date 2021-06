OM : Coutinho, le rêve de Sampaoli ?

Le 21 mai dernier, avant le match nul entre le FC Metz et l'OM lors de la dernière journée de Ligue 1 (1-1) Jorge Sampaoli avait expliqué son rôle dans le processus de recrutement pour la saison prochaine en conférence de presse : "Moi, je n'interviens que sur le profil de joueur recherché pour le système que je veux mettre en place. Sur les questions économiques, je n'ai pas le contrôle ici. Tout ce que j'ai fait, c'est placer des exigences sur trois ou quatre positions", disait alors le technicien argentin, arrivé en février du côté de l'Orange Vélodrome.

Longoria voudrait satisfaire Sampaoli

Ce mercredi, le thème du mercato est revenu fort dans la citée phocéenne. La presse espagnole - Marca, AS, Mundo Deportivo, Sport - indique en effet que Philippe Coutinho, le joueur du FC Barcelone, serait une cible, et même un rêve pour Jorge Sampaoli. AS explique que le Brésilien âgé de 28 ans serait un profil très apprécié par Sampaoli et a dévoilé l'aspiration de Pablo Longoria de satisfaire l'envie de son entraîneur pour le milieu offensif. "L'Espagnol qui préside l'OM, ​​continue de voir grand", peut-on lire sur le site. Habitué à fréquenter l'infirmerie du côté du Camp Nou, Coutinho avait entamé la saison dernière de bonne manière avant de se blesser à plusieurs reprises, notamment au ménisque du genou gauche fin décembre, sans avoir de continuité dans ses performances.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club catalan, l'ancien élément de Liverpool possède une valeur marchande estimée à près de 40 millions d'euros (Transfermarkt). Reste à savoir désormais ce que souhaitera le FC Barcelone, qui a confirmé Ronald Koeman à son poste d'entraîneur pour la saison prochaine.