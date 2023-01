OM : Clauss forfait, défenseurs buteurs, Lorient... Igor Tudor était en conférence de presse

Igor Tudor était en conférence de presse ce vendredi avant le match à l'Orange Vélodrome contre le FC Lorient. Il y a évoqué le forfait de Jonathan Clauss, le FC Lorient ou encore ses défenseurs qui marquent beaucoup de buts.

Igor Tudor sur Jonathan Clauss

"Clauss a encore des soucis, il ne sera pas présent. Pour Dimitri, on verra s'il pourra jouer demain".

Igor Tudor sur les frictions avec le groupe à ses débuts

"On en a trop parlé. C'est le foot. J'essaie de me concentrer sur la progression. Il faut réussir à aller de l'avant et ne pas s'arrêter sur ces sujets."

Igor Tudor sur le style de jeu du FC Lorient

"J'espère qu'ils ne nous créeront pas de problèmes. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe qui est forte en contre-attaque. Il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers."

Igor Tudor sur les nombreux buts de ses défenseurs

"C'est pas le plan d'avoir des défenseurs qui marquent mais c'est un petit plus. L'idée c'est que tout le monde aille vers l'avant. Mbemba ? Il est toujours dangereux quand il va vers l'avant."

Igor Tudor sur des possibles satisfactions à mi-saison

"Ce n'est pas le moment pour ce genre d'analyse. Ce que je peux dire c'est que je suis très content de notre dernier match. On a réussi à faire ce qu'on voulait sur le terrain. On avait de la conviction. Les analyses, les grands programmes, je ne pense pas que ce soit ça qui compte. Ce qui compte c'est l'entraînement et le match de demain."