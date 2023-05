OM : Clauss déjà impatient de retrouver Lens

Pour Jonathan Clauss, le match de la 34e journée de Ligue 1 ne sera pas comme les autres. Le piston droit de l'Olympique de Marseille va affronter le RC Lens du côté du stade Bollaert et il va donc effectuer son retour dans son ancien stade. Joueur du RCL pendant deux saisons, Clauss faisait partie des joueurs les plus appréciés des supporters des Sang et Or. Et l'international français va donc retrouver ce bouillant public mais avec le maillot de l'OM. Le joueur de 30 ans s'est confié après le succès face à l'AJ Auxerre et il a fait part de son excitation.

Clauss excité

Bien qu'il sait que ce match sera bizarre, lui qui porte désormais les couleurs de l'OM, Clauss salive déjà d'avance à l'idée de retrouver Bollaert. "La semaine va être aussi longue que les autres. Elle va être spéciale forcément, c’est sûr que j’ai encore beaucoup d’attaches là-bas, ça va faire bizarre mais c’est toujours un plaisir d’y retourner. Ça va être un peu bizarre mais j’ai hâte d’y être. Ce sera forément particulier, ça va être un très beau match. Ça va être bien, revenir à Lens avec un gros enjeu sur ce match, ça fait plaisir", a confié le piston droit au micro de Prime Video. Clauss a donc déjà hâte de pouvoir vivre ce match, même s'il fera tout pour empêcher les Lensois de marquer.