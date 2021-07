OM : Cette recrue glorifie le projet McCourt !

À l'OM, le mercato est très agité. Pablo Longoria a réussi un joli coup en recrutant 8 nouveaux joueurs. Le président phocéen espère à l'avenir conclure d'autres dossiers pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli et mettre en valeur le projet McCourt. De nombreux joueurs ont signé en faveur de l'OM en raison des ambitions fortes concernant le championnat et surtout la Ligue des Champions. International turc, Cengiz Ünder a expliqué sa venue et ce nouveau défi dans sa carrière.

Cengiz Ünder fier de participer au projet McCourt à l'OM

Une recrue admirative du projet phocéen ! Grand espoir du football turc, Cengiz Ünder a vécu plusieurs saisons très mitigées à l'AS Roma. Pour se relancer, le milieu offensif s'est fait prêté à l'OM avec option d'achat obligatoire. Le joueur est venu aussi pour contribuer au projet McCourt. Lors de sa présentation, Ünder a livré ses ambitions vis-à-vis du projet.