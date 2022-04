Arrivé en France l'été dernier, Cengiz Ünder s'impose comme l'une des grandes satisfactions de l'Olympique de Marseille cette saison. Percutant, véloce, précis grâce à son pied gauche soyeux, le jeune attaquant turc réalise assurément la saison la plus aboutie de sa carrière dans un grand championnat européen. Pour cela, il a pu compter sur les conseils de Dimitri Payet. Un joueur qu'il admire au plus haut point, comme il l'a confié à La Provence ce mercredi.

Ünder : "J'ai évolué avec des joueurs de talent, Payet est peut-être le plus talentueux"

"C’est un grand joueur qui, par sa présence et son implication à son âge, est un exemple, s'est enthousiasmé l'attaquant turc. Durant ma carrière, j’ai évolué avec des joueurs de talent. J’en ai trois en tête : Daniele De Rossi et Edin Dzeko à la Roma, et Jamie Vardy à Leicester. Mais Payet est peut-être le plus talentueux. C’est un battant, on voit qu’il aime encore jouer au ballon. Je suis très chanceux d’évoluer avec lui. La présence d’un tel élément nous motive", a conclu Ünder.