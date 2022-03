OM : ce pari que les joueurs se sont fixés…

Après avoir validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conference, l'Olympique de Marseille espère désormais aller au bout dans cette compétition européenne. "La C4 n'était pas l'objectif du début de saison, mais maintenant qu'on est en quarts, on veut aller jusqu'au bout, a lâché Pape Gueye sur RMC Sport, ce vendredi.

"On va être durs à battre"

"Il y a eu une période assez compliquée, mais le staff et les cadres ont eu les bons mots, on a effectué plusieurs réunions. On a continué à beaucoup travailler, sans jamais douter de nos qualités. On peut battre n'importe quelle équipe. Tant qu'on sera concentrés et en jouant notre jeu, on va être durs à battre", a conclu le jeune milieu de terrain. Le ton est donné.