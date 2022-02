Qu'il parte ou non en fin de saison, Kylian Mbappé continue de faire son travail au Paris Saint-Germain. Souvent décisif, comme ce vendredi face au Stade Rennais (1-0, 24e journée de L1), l'international tricolore force le respect de ses partenaires, mais également de ceux qui ont le redoutable honneur de l'affronter. C'est par exemple le cas d'Alvaro Gonzalez.



Dans un entretien accordé à AS, le défenseur de l'Olympique de Marseille n'a pas caché son admiration pour le jeune buteur parisien : "Je pense qu'il a une mentalité très particulière et ça se voit sur le terrain. C'est le meilleur et ses statistiques le confirment." Pour Gonzalez, Mbappé est "un gars super concentré" et "professionnel, en plus de ses qualités footballistiques".

Des stats impressionnantes

Et les statistiques abondent dans le sens du Marseillais puisqu'à l'heure actuelle, l'attaquant de vingt-trois ans en est à 21 buts et 16 passes décisives en 31 matchs disputés avec le PSG depuis le début de la saison.