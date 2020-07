OM : Bouna Sarr a la cote en Espagne

Le joueur apprécie l’Espagne

Il pourrait être l’un des premiers joueurs olympiens à quitter la Canebière cet été. Selon les informations de L'Équipe, Bouna Sarr serait suivi par plusieurs clubs anglais (Arsenal, Southampton, Newcastle). Mais c’est en Espagne que les pistes seraient les plus chaudes. L’Atlético de Madrid, le FC Séville et le Betis Séville seraient très intéressés par la venue de l’ancien Messin. Le quotidien indique que le joueur pourrait quitter Marseille contre un chèque de 15 millions d’euros.Dans un entretien à La Provence, lundi, Bouna Sarr déclarait déjà sa flamme à l’Espagne : « Le football, l’environnement… J’y suis allé souvent pour voir des amis ou y passer des week-ends, et j’aime bien la mentalité des gens, la culture foot ». Arrivé au club à l’été 2015, Bouna Sarr a explosé sous le maillot de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2017-2018. Repositionné au poste de latéral droit cette saison-là, le joueur formé à l’OL est devenu au fil du temps le titulaire à part entière au sein du couloir droit de la défense olympienne. Désormais âgé de 28 ans, Bouna Sarr pourrait vivre sa première expérience à l’étranger dès la saison prochaine.