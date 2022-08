Après cinq journées de championnat, l’OM pointe à une honorable deuxième place au classement en Ligue 1, avec le même total de points que le PSG et toujours aucun revers enregistré. L’équipe phocéenne reste même sur une victoire très plaisante contre l’OGC Nice. La patte Igor Tudor commence à bien prendre. Le scepticisme qui avait accompagné son arrivée disparait peu à peu. Mais, malgré cela, il y en a encore qui le voient effectuer uniquement un passage express dans la cité phocéenne.

« Ça sera plus simple pour Tudor si les résultats sont là »

Alen Boksic, une ancienne gloire de l’OM, n’est par exemple pas certain que le contexte marseillais sied à son compatriote. Il ne doute pas de la qualité de ce dernier, mais craint qu’il n’ait pas le temps nécessaire pour mettre en place son projet. « On verra dans quelques mois ce qu’Igor arrive à faire. Enfin, s’ils lui laissent le temps. Ce sera plus simple si les résultats sont là", a-t-il déclaré à L’Equipe, avant d’ajouter en plaisantant : "Début octobre, je vais essayer d'aller le voir à Marseille. Il faut que je me dépêche d'y aller, à votre avis ? Peut-être que c'est plus sûr si j'y vais en septembre ? ».



Le champion d’Europe 1993 a aussi réagi à la polémique qu’il y a eue durant l’intersaison sur une charge de travail soi-disant trop pesante pendant la préparation. « J'ai vu que les joueurs se plaignaient de la façon de travailler mais c'est souvent le cas quand tu commences avec un nouveau coach, il peut y avoir des difficultés. Les joueurs, je les connais, ils préféreraient être à la plage toute la journée avec un verre de rosé. Mais ce n'est pas comme ça que tu progresses, il faut se faire un peu mal », a-t-il confié. Les joueurs marseillais doivent aussi être de cet avis désormais, maintenant qu’ils se retrouvent à rivaliser avec Paris en tête du championnat.