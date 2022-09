OM : Bielsa réclame trois millions

Ce vendredi, ses avocats ont dénoncé "une faute" et une "stratégie déloyale" de l’OM dans la gestion de son contrat de travail #Bielsa #OM https://t.co/4j2WLYF4g7

— La Provence OM (@OMLaProvence) September 30, 2022

Qui mieux que Marcelo Bielsa maîtrise l'art du contre-pied ? Pas grand monde. Le célèbre Argentin avait surpris tout le monde en démissionnant de son poste d'entraîneur de l'OM à l'été 2015 après la défaite subie au Vélodrome contre Caen (0-1) à l'occasion de la première journée de Ligue 1. "El Loco" reprochait à sa direction un contournement de son contrat et donc un différend d'ordre financier. Celui qui avait pour habitude de suivre les rencontres depuis la touche, assis sur une glacière, estime qu'par le club provençal.Sept ans plus tard, Marcelo Bielsa surprend une nouvelle fois tout le monde. Par le biais de ses représentants, Mes Benjamin Cabagno et Arnaud Ibanez,révèle l'AFP. Ses avocats ont exigé devant le conseil des prud'hommes de Marseille les salaires de la saison 2015/16, majorés donc de ces fameux 25%. Soit la coquette somme de 2 775 000 d'euros. En outre, au titre d'un préjudice moral (20 000 euros) ainsi que d'un préjudice d'image et de notoriété (180 000 euros), un chèque supplémentaire de 200 000 euros est exigé de la part du clan Bielsa.L'AFP informe également que l'avocate de l'OM, Me Cristel Schwing, a demandé au conseil des prud'hommes de Marseille une fin de non-recevoir quant à toutes les requêtes citées en raison de leur caducité. Elle juge qu'en raison deet qu'il y a donc tout simplement prescription.