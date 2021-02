Décidément, les nouvelles vont vite, très vite du côté de la Canebière et de l'Olympique de Marseille. Englué dans une ambiance de crise entre ses joueurs, ses supporters et sa direction, le club vit actuellement des heures bien maussades depuis ce mardi et l'annonce de la démission d'André Villas-Boas à la tête de l'OM. Le Portugais a livré ses impressions en toute honnêteté lors d'une conférence de presse à la veille d'affronter Lens (ce mercredi, 21 h).

Et le moins que l'on puisse dire est qu'« AVB » n'y a pas été par quatre chemins. « J'ai présenté ma démission en disant que je n'étais pas d'accord avec la politique sportive, a balancé l'entraîneur lusitanien ce mardi. [...] Je ne veux rien de l'OM. Je ne veux pas de l'argent. » Plus loin, « AVB » en a dit un peu plus sur les motivations de ce choix, expliquant que la venue d'Olivier Ntcham avait précipité les choses. « C'est une décision qui n'est pas prise par moi, je l'ai apprise ce matin par la presse au réveil. C'est un joueur pour lequel j'ai dit non. Il n'était pas dans notre liste. Je n'étais pas pour. [...]. Ce club a déjà vécu deux ou trois ans de n'importe quoi sur l'aspect des transferts. »

L'essentiel de la conf' d'AVB :





Dans la foulée de cette annonce pas si inattendue que cela, l'Olympique de Marseille a contre-attaqué face à son entraîneur en lui assignant une mise à pied à titre conservatoire. Il est fort probable que cette décision débouche sur un licenciement. En attendant, le locataire du banc de touche phocéen était techniquement toujours à Marseille que le nom de son futur remplaçant faisait déjà tourner toutes les têtes.

Parmi les visages évoqués ce mardi, le légendaire entraîneur des Reds de Liverpool, Rafael Benítez. Selon Simone Rovera, de Téléfoot, il y a déjà eu un contact entre les deux parties. Cependant, toujours d'après les informations du journaliste, l'entraîneur espagnol n'est pas très intéressé à l'idée de prendre les commandes de l'OM. Au contraire, il privilégierait un retour à Naples dont il fut le coach entre 2013 et 2015 ou une nouvelle expérience en Angleterre. Pour autant, la piste reste ouverte.

Courbis propose ses services



Sur les ondes de RMC, dans l'émission « Top of the foot », Rolland Courbis a commenté ce mardi après-midi, les péripéties du club et estimé que le Portugais était « complètement hors sujet. Il y a des périodes, dans le métier d’entraîneur, où tu n’es pas inspiré. Et en ce moment, il n’est pas en forme. Ce n’était pas du tout le moment de quitter le club. »

Invité à s'exprimer sur le futur nom du remplaçant et sur sa possibilité de prêter main forte à la formation des Bouches-du-Rhône en cas de besoin, l'ancien technicien du Stade Rennais, aujourd'hui à la retraite s'est laissé dire « qu'il y a quand même des décisions qui ont été prises, mais après, il y a des exceptions. Donc c’est sûr que s’il y a 19 clubs qui m’appellent, je reste sur mon « non ». Si c’est l’OM, pour filer un coup de main, ce n’est plus un challenge, c’est un service que tu rends au club où tu es né. J’étais tout petit, je ne pensais qu’à l’OM, et ma famille aussi. C’est sûr que là, je réfléchirai à deux fois avant de donner ma position. C’est le seul endroit qui me ferait réfléchir. Les 19 autres endroits, c’est non, non, non. » Reste à savoir maintenant ce que va décider la direction, enfin si celle-ci restera en place...

OM - Villas-Boas, chronique d'un divorce annoncé :